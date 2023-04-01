Писториус рассказал, сколько в общей сложности танков Leopard получит Украина

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что страны НАТО передадут ВСУ два батальона с немецкими танками Leopard 2 и четыре — из Leopard 1. В общей сложности речь идет о 160 единицах.

Об этом министр сказал в интервью изданию Die Welt.

Впрочем, по его словам, отправить в Украину больше такого вооружения вряд ли получится. Ведь "ресурсы союзников ограничены". Писториус подчеркнул, что и Берлин "не может отдать все, потому что есть резервы, которые нельзя тратить".

"Я не вижу сценария, при котором выйдет отправить Украине дополнительные Leopard сверх того, о чем было объявлено", — заявил глава Министерства обороны Германии.

Также немецкий министр рассказал, что Польша совместно с союзниками отправит ВСУ два батальона Leopard 2 – 60 танков. Кроме того, к концу 2023-го к ним прибавят 100 танков Leopard 1, собранных в четыре батальона.

Писториус высказал мнение, что "в среднесрочной перспективе удастся покрыть потребности Украины".

Напомним, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников опубликовал видеотест-драйва бронированных машин Strykers и Cougars. Резников заявил, что он рад, что самая лучшая техника в мире теперь будет в руках лучших воинов.

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