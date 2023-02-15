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Писториус заявил, что вопрос о поставках истребителей можно обсуждать через несколько месяцев.

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Писториус заявил, что вопрос о поставках истребителей можно обсуждать через несколько месяцев.

Фото: Associated Press

По его словам, для обсуждения должно быть "безопасно небо".

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что в настоящее время вопрос о поставках истребителей ВСУ не находится в центре внимания.

Об этом министр сказал в интервью Tagesschau.

По его словам, вопросы, касающиеся истребителей, будут обсуждаться в Брюсселе. Впрочем, для обсуждения должна быть обеспечена безопасность воздушного пространства над Украиной.

"Если небо над Украиной будет безопасным в ближайшие три-четыре месяца, тогда можно будет говорить обо всех дальнейших шагах, в частности, только тогда использование бронетанковых частей имеет смысл", — сказал он.

Напомним, глава Пентагона США Ллойд Остин после встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе прокомментировал вопрос поставки Украине боевой авиации. По его словам, нет заявления об истребителях для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
119
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