Питание для ВСУ: улучшилось ли качество продуктов после появления Государственного оператора тыла

Закупкой продовольствия для военных с начала 2024 года занимается Государственный оператор тыла.

В начале 2023 года Украину потряс скандал из-за публикации журналистов о том, что Минобороны, которое тогда возглавлял Алексей Резников, покупает продукты питания для армии в несколько раз дороже розничных цен.

К примеру, речь шла о яйцах, которые ведомство покупало по 17 грн за штуку – то есть десяток за 170 грн, тогда как в розницу их можно было приобрести втрое дешевле. Также более чем вдвое был переоценен картофель — 22 гривны за килограмм (по сравнению с 8-9 гривнами в магазине). Куриное бедро для военных оценено в 120 гривен за килограмм, магазинная цена – 80 гривен. Эту информацию впоследствии официально подтвердила Государственная аудиторская служба.

Издание " Экономическая правда" выяснило, стали ли армейцы закупать продукты лучше.

После громкого скандала с ценами на продукты Резников подал в отставку. Кресла избавились заместитель министра Вячеслав Шаповалов и директор департамента закупок Богдан Хмельницкий.

СБУ 1 февраля вручила подозрения Хмельницкому и Шаповалову.

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Впоследствии Министерство обороны возглавил Рустем Умеров. А в декабре 2023 года заработал Государственный оператор тыла (ГОТ), который взял на себя все безоружные закупки ведомства.

В начале 2024 года ГОТ заключил первые контракты на обеспечение продуктами Вооруженных сил Украины в январе-марте, а 15 марта – на второй квартал года. Соглашения заключили без использования электронной системы по неконкурентным процедурам.

Гендиректором ГОТ стал Арсен Жумадилов, до этого четыре года возглавлявший ГП "Медицинские закупки Украины". Его закупки среди экспертного медицинского сообщества считались одними из самых эффективных в Prozorro.

Первые поставки ожидаются 1 апреля. Речь идет о питании военных во втором квартале 2024 года на сумму около 9 млрд грн. До 19 марта 2024 года ГОТ заключил контракты на 20 млрд грн.

Государственный оператор тыла провел почти столько же конкурентных закупок, сколько Минобороны с мая по декабрь 2023 года (160 лотов в агентстве против 200 у министерства). По данным модуля аналитики Prozorro, в агентстве менее 10% закупок были неконкурентными, тогда как у Минобороны таких было 80%.

Сравнение тендеров Минобороны и Государственного оператора тыла /Инфографика: "Экономическая правда"

"Средняя конкуренция на тендерах ГОТ по сравнению с министерскими выросла в полтора раза: с четырех до почти шести участников на один аукцион. Кроме того, для закупок агентство начало использовать электронный каталог, в котором конкуренция бизнеса за государственные контракты еще выше", — пишет издание.

Бывшие поставщики продовольствия через суды блокировали открытые торги, а затем проигнорировали их, поэтому ГОТ заключил прямые соглашения с компаниями, ранее бывшими субподрядчиками.

"Несмотря на это, цены на все ходовые позиции оказались ниже, чем у большинства конкурентных закупок у Prozorro", — свидетельствует анализ ЭП.

Кроме того, ГОТ выравнивал цены по отдельным категориям.

"Поставщики готовы работать по новым правилам, включая контроль цен и централизованное управление заявками", — говорит Жумадилов.

Это правило ГОТ впервые прописало в новых контрактах. Теперь он имеет право собирать заказы из воинских частей, отстранив от этого неблагополучных начальников продовольственных складов воинских частей, благодаря которым в сговоре с поставщиками строились разные схемы.

Напомним, в Украине разразился скандал с питанием в столичных вузах, которые кормят курсантов. Питание личного состава учебного заведения оплачивает Минобороны. Журналисты нашли удивительные цены – хек по 333 грн и хлеб по 41 грн.

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