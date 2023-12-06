"Південь" – в ударе: ВСУ показали видео противовоздушного боя и уничтожение вражеских "Шахедов"

На видео можно увидеть уничтожение ударных дронов на юге Украины.

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал видео уничтожение ударных БпЛА на юге Украины.

Об этом говорилось в его сообщении в Telegram.

"Уничтожают все – и вражеские самолеты, и ударные дроны! Спасибо всем причастным за работу", – написал Олещук.

На видео можно увидеть уничтожение ударных дронов на юге Украины.

"Продолжаем противовоздушное сражение по "Шахедам". Результаты – утром! Верьте в ПВО, верьте в Вооруженные Силы Украины", – добавил Николай Олещук.

Ранее украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Самолет в районе острова Змеиный под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался ударить по югу Одесщины.

Тем временем РФ готовит массированный обстрел Украины. В материале ТСН.ua говорится о дате и подробностях о возможной атаке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОПАСНАЯ ДАТА! Стало известно, когда Россия может нанести массированный удар по Украине!

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