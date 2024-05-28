"Пиво набирают тоннами, в каком состоянии они воюют": на Белгородщине солдаты РФ массово злоупотребляют спиртными напитками

ГУР перехватило разговор двух жительниц Белгородской области, женщины в шоке от масштабов пьянства среди российских оккупантов.
В России на Белгородщине солдаты оккупационной армии РФ массово злоупотребляют спиртными напитками.
Соответствующий разговор жительниц Шебекинского района Белгородской области перехватило и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины 28 мая.
Женщины обсуждали массовое злоупотребление солдатами РФ спиртных напитков.
""Там вся пивнушка в вояках. Пиво набирают тоннами… В каком состоянии они, б***ь, воюют", – говорит жительница Шебекинского района своей собеседнице.
ГУР в очередной раз отмечает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.
Ранее украинские разведчики обнародовали перехваченный разговор из российского населенного пункта Соломино Шебекинского района об обстреле Белгорода. В частности, в разговоре россиянин рассказывал, что Белгород снова разбомбили.
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