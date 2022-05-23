ПКР Harpoon: чем поражают противокорабельные ракеты и помогут ли они Украине в войне

ПКР Harpoon: чем поражают противокорабельные ракеты и помогут ли они Украине в войне

Для Украины защита от российского флота - одна с первоочередных проблем. Конечно, еще в 2020 году в ВСУ появился береговой комплекс "Нептун", однако дальнобойного противокорабельного оружия все еще мало. Именно поэтому Украине могли бы помочь ПКР Harpoon. О дальности стрельбы и других характеристиках системы читайте в материале ТСН.ua.

Когда речь заходит о ПКР для Украины, чаще всего подразумеваются американские противокорабельные ракеты AGM/RGM/UGM-84 Harpoon. Пока они считаются самыми распространенными в мире. Разработала ПКР компания McDonnell Douglas, сейчас систему выпускают на предприятиях корпорации Boeing Defense.

Противокорабельные ракеты Гарпун (Harpoon): история

Соединенные Штаты Америки начали разрабатывать ракеты, предназначенные для всплывающих подводных лодок еще в 1965 году. Тогда они и получили свое название Harpoon по ассоциации с китобойным промыслом.

Из-за того, что в ВМФ США не видели острой необходимости в специализированном противокорабельном оружии, работа продвигалась довольно медленно. Тогда считали, что палубная авиация с тактическими ядерными бомбами более эффективна. А самооборону кораблей решали с помощью зенитных ракет, приспособленных для стрельбы по надводным целям.

Однако, когда израильский эсминец Элайт был утоплен ракетами П-1 Термин, выпущенными из египетских катеров в 1967 году, ВМФ США оценили потенциал такого оружия и приняли решение переориентировать программу Harpoon на борьбу с кораблями. Официальная работа над проектом была начата в 1968 году.

Первоначально было решено, что основными носителями нового оружия будут являться патрульные самолеты. Однако в начале 1970-х в США все же расширили гамму возможностей и добавили новые носители, например, подлодки. В октябре 1972 г. прошли первые летные испытания прототипов ракет с твердотопливным ракетным двигателем.

А официально ПКР Harpoon был принят на вооружение США в 1977 году. Тогда противокорабельные ракеты Гарпуна имели лишь корабельный вариант базирования RGM-84A. В 1979 году приняли вариант для самолетов P-3 (AGM-84A), а в 1981 году – вариант для подводных лодок.

Противокорабельные ракеты Гарпун: дальность полета, наведение ракеты и прочее.

Наведение ракеты осуществляется в две стадии:

сначала ракета следует за курсом, установленным ранее, на сверхмалой высоте в сторону цели;

в рассчитанный момент она инициализирует активную радиолокационную головку самонаведения для поиска целей в секторе радиусом 45 градусов от направления полета.

Максимальная дальность обнаружения эсминца составляет 40 км (по имеющимся данным), а вот катеров – до 18 км. Когда ракета обнаружит цель, она сразу наводится на нее и совершает атаку. Атака возможна двумя способами:

горизонтальное атакование цели – тогда ракета движется параллельно воде на малой высоте (2-4 метра);

маневр "горькая", когда ракета сначала поднимается вверх на высоту до 18 км, а затем пикирует на цель — лучше всего подходит против подплывающих подводных лодок и небольших маневренных катеров.

В боевой обстановке противокорабельные ракеты Harpoon впервые применил иранский флот в 1980 году (во время ирано-иракской войны).

Основные технические характеристики AGM-84L Harpoon Block II

ПКР Harpoon: характеристики / Фото: commons.wikimedia.org

Вес: 540 – 691 кг;

540 – 691 кг; Длина: 3,8 – 4,6 м;

3,8 – 4,6 м; Диаметр: 34,3 см;

34,3 см; Двигатель: турбореактивный двигатель и твердотопливный ускоритель;

турбореактивный двигатель и твердотопливный ускоритель; Размах крыльев: 91,4 см;

91,4 см; Операционная дальность: 140 – 280 км;

140 – 280 км; Высота полета: полет над гребнями волн;

полет над гребнями волн; Скорость: 850 км/ч (0,85 Маха);

850 км/ч (0,85 Маха); Система наведения: инерциальная система наведения с радиовысотомером и активная радиолокационная на конечном участке полета;

инерциальная система наведения с радиовысотомером и активная радиолокационная на конечном участке полета; Боеголовка: 221 килограмм, фугасная.

Можно ли использовать ПКР Гарпун в войне в Украине

Украина еще с 2021 года ведет переговоры по закупке противокорабельных ракет Harpoon для корветов типа "Ада" (их строят в Турции для ВМС Украины и первый был заложен именно в 2021 году в сентябре).

Однако с боевым использованием ПКР Harpoon в Украине есть определенная сложность. У ВСУ просто нет самолетов, субмарин или кораблей, с которых можно осуществлять пуск этой ракетой. То есть подойдет только береговая версия противокорабельной ракеты Harpoon. Если выставлять систему, например, в районах Николаевской или Одесской области, дивизион "Гарпунов" сможет предотвратить высадку десанта или обстрел портовых городов с кораблей России. Однако, к сожалению, добраться до эсминцев Черноморского флота РФ, которые "Калибрамы" обстреливают украинские города, Harpoon не сможет.

Стоимость

Цена одной противокорабельной ракеты (версия AGM-84L Block II) – от 1,5 млн долларов (для минобороны США) и до 9,2 млн долларов за единицу (для иностранных стран). Например, за 10 ракет AGM-84L Block II с дополнительной оснасткой и услугами Индия заплатила в 2020 году 92 млн долларов США.

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