Плацдарм на левом берегу Днепра: ВСУ не могут перебросить бронированную технику – представитель Херсонской ОВА

По его словам, на левом берегу Днепра продолжаются очень тяжелые бои.

У ВСУ пока нет возможности перебросить свою бронированную технику на левый берег Днепра в Херсонской области.

Об этом заявил глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, передает "Эспрессо".

Он отметил, что украинские защитники продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, несмотря на тяжелые условия. Благодаря этому уменьшилось количество обстрелов Херсона.

"Ребята берут на себя удар и снаряды, которые могли бы лететь на больнице, детские сады на правобережной части. Украинские защитники берут на себя этот огонь. На такую самоотверженную работу не каждый способен", — сказал Толоконников.

По его словам, на левом берегу Днепра продолжаются очень тяжелые бои.

"Пока у нас нет возможности большими силами поддерживать защитников, а именно бронированной техникой. Потому что нет возможности перебросить ее на тот берег. Россияне продолжают применять авиацию, но Силы обороны продолжают делать все, чтобы удерживать плацдарм и продвигаться дальше", — подытожил представитель ОВА. .

Напомним, 16 декабря в The New York Times вышла статья с комментариями военных ВСУ, охарактеризовавших наступление на левом берегу Днепра как жестокое и самоубийственное. Военный "Мадьяр", возмущенно прокомментировал статью.

Представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заверила, что ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра и позиции не сдавали.

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