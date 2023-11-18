Плацдарм ВСУ на левобережье Херсонщины: эксперт назвал главные цели украинских войск

Стратегическая цель этого плацдарма – дойти до Армянска, до перешейка с Крымом.

Украинские войска на левом берегу Днепра в Херсонской области двигаются в направлении города Олешки, из которого обстреливают Херсон. Стратегическая цель – дойти до Армянска.

Такими соображениями в эфире национального телемарафона поделился военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, плацдарм украинских войск создан возле населенных пунктов Крынки и Казачьи Лагери вблизи Олешковских песков.

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“Они [украинские военные] сейчас, по всем сообщениям, двигаются в сторону Олешков. Это абсолютно логичный шаг, потому что Олешки находятся за рекой на левом берегу от Херсона, который постоянно страдает от артиллерийских обстрелов, обстреливается именно из Олешков. И им нужно перерезать дорогу, по которой идет поставка в эту российскую группировку, которая находится в Олешках”, — подчеркнул военный эксперт.

Нарожный отметил, что Олешковские пески являются самой большой в Европе пустыней диаметром примерно 45-50 километров, на которой невозможно закрепиться. Поэтому, по его мнению, врага будут оттеснять к Раденску – в 20 км от Олешков.

“Но стратегическая цель этого плацдарма – это дойти до Армянска, до перешейка с Крымом. Потому что через этот перешеек идет более 90% всей поставки для российской группировки, которая находится в Херсонской, Запорожской областях — возле того же Мелитополя, Токмака, где идут очень тяжелые бои”, — считает эксперт.

Он отметил, что враг был не готов к высадке украинских войск. “Там не были построены серьезные укрепления, там нет боеспособных подразделений, которые могли бы давать отпор. Мы видим, что этот плацдарм только расширяется. Мы не видим серьезных контратак врага", — подчеркнул Павел Нарожный.

Напомним, украинские силы отразили плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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