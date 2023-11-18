Плацдарм ВСУ на левобережье Херсонщины: как оккупанты пытаются выбить наших воинов

Россияне пытаются выбить украинских бойцов из плацдарма на левом берегу Херсона. На наземные войска они почти не полагаются, сбрасывают на Крынки и другие позиции ВСУ в этом районе авиабомбы.

Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс.

"Оккупанты сбрасывают десятки КАБов ― и хотя они не точны, это тоже мощное оружие, признают украинские бойцы", — отмечает он.

Так, 5 ноября россияне сбросили на территорию Херсонщины 87 КАБов — это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения. В Крынках, скорее всего, целых построек уже не осталось.

Чтобы противодействовать обстрелам, украинцы используют средства ПВО, в том числе установки С-300. Это видно из того, что россиянам недавно удалось уничтожить в области одну из таких установок.

"Система явно нуждается в усилении. И от того, насколько эффективно ПВО сможет прикрыть украинский контингент в Крынках и его пути поставки, зависит успех всей операции", — утверждает Акс.

Географический масштаб усилий ВСУ на левом берегу Херсонской области значительно больше, чем отражает любой доступный открытый источник, констатируют аналитики ISW.

15 ноября эти операции продолжались: российские военкоры заявляли, что украинские силы совершили якобы неудачные атаки из центра села Крынки (30 км северо-восточнее Херсона, 2 км от Днепра и примерно 3,6 км севернее трассы E-58).

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска в Херсонской области отбрасывают российские силы на 3-8 км от восточного берега Днепра.

The Wall Street Journal со ссылкой на украинских бойцов сообщила, что оккупанты применяют тяжелые мины, снайперов и тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и авиаудары, чтобы остановить украинские силы на левобережье Днепра.

Накануне стало известно, что оккупанты создают многоуровневую оборону на левом берегу Херсонской области. Также, как считают эксперты, оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона). В этом населенном пункте позиции удерживают Силы обороны Украины.

ВСУ контролируют 10 квадратных километров территории вблизи Кринок по состоянию на 16 ноября.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ закрепились на трех плацдармах на ЛЕВОМ берегу Херсонщины

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