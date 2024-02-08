Плацдармы ВСУ на левобережье Херсонщины: какая ситуация в Крынках — Гуменюк

Украинское знамя, которое появилось над селом Крынки на левобережье Херсонской области, свидетельствует, что Силы обороны Украины удерживают этот плацдарм.

Об этом сообщила на брифинге в четверг, 8 февраля, начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Присутствие там украинского флага — это один из сигналов, в том числе и местным жителям, о том, что Силы обороны Украины продолжают борьбу, продолжают удерживать свои позиции. Никуда они не делись, как бы этого ни хотели российские паблики", — отметила она.

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По словам Гуменюк, подразделения ВСУ продолжают на левобережье боевую работу – закрепление на позициях. В то же время враг не прекращает "мясные штурмы", в том числе накануне было четыре такие попытки.

"Характерным остается то, что [у окупантов] продолжает действовать командирское эмбарго на использование бронетехники... Видим, что враг верит в Силы обороны Украины — экономит бронетехнику. Чтобы, когда придет наша, им было чем сражаться", — констатировала Гуменюк.

Напомним, Силы обороны подняли флаг Украины в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, опроверг заявления Z-пропагандистов о потере контроля ВСУ над селом.

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