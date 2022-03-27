"Плачу": первая леди Зеленская рассказала, что в условиях войны чувствует украинская мать

В Украине 15 тысяч новорожденных не знают, что такое мир, и видят только бетонный потолок темного подвала.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что сейчас в условиях войны, которую развязала Россия во главе с диктатором Путиным, чувствует украинская мать.

Об этом она написала в колонке для британского издания Daily Mail.

"Меня недавно спросили, плачу ли я во время войны? Да плачу. Когда вижу, например, могилу во дворе обычного жилого комплекса. На ней – самодельная табличка: "Мама… Сын…" и даты жизнь. Так соседи хоронят погибших под постоянными обстрелами в наших городах — Мариуполе, Буче, Гостомеле", — отметила Зеленская в День матери, который сегодня празднуют в Британии.

Жена президента вспомнила, что еще в начале войны обращалась к российским матери: как им то, что их сыновья убивают украинских детей?

"Но пока оттуда – молчание. Запуганы или безразличны? Не хочу даже представлять, потому что неизвестно, что хуже…", — высказалась она.

Первая леди отметила, что с начала войны родилось 15 тысяч украинских детей, уже не знающих, что такое мир. И вместо мирного неба, по ее словам, они видят бетонный потолок темного подвала.

"Прошу помнить и повторять эту страшную истину: российские захватчики убивают украинских детей. Расскажите это русским мамам – чтобы они знали, что именно отправляют делать их сыновей в Украину. Покажите эти лица русским женщинам – и напомните им, что их мужчины, братья, соотечественники убивают украинских детей — таких же, как у них. Напомните им, что молчание делает их соучастниками этих смертей", — подытожила она.

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