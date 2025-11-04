- Дата публикации
Категория
Война
Пламя и взрывы на Харьковщине: каковы последствия ночного удара дронами
В Докучаевском и Руськой Лозовой произошли пожары, повреждено пожарное депо, шесть человек ранены, среди них двое спасателей.
В ночь на 4 ноября враг атаковал Харьковщину беспилотниками, в результате чего возникли масштабные пожары и пострадали.
О последствиях рассказали в ГСЧС Украины.
В поселке Докучаевское зафиксировано три очага возгорания: горели два частных дома, газовая труба и объект гражданской инфраструктуры. Один из вражеских дронов попал в здание Роганской местной пожарной команды, что повлекло за собой значительные повреждения пожарного депо и техники.
В селе Русская Лозовая загорелся частный дом.
По предварительной информации, в результате ночной атаки пострадали шесть гражданских, среди них двое пожарных местной пожарной охраны.
Все очаги возгорания ликвидированы. На местах работали спасатели, пиротехники, кинологи и местные пожарные подразделения.
Напомним, в ночь на 4 ноября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.