Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

Пламя и взрывы на Харьковщине: каковы последствия ночного удара дронами

В Докучаевском и Руськой Лозовой произошли пожары, повреждено пожарное депо, шесть человек ранены, среди них двое спасателей.

Автор публикации
Кирилл Шостак
В ночь на 4 ноября враг атаковал Харьковщину беспилотниками, в результате чего возникли масштабные пожары и пострадали.

О последствиях рассказали в ГСЧС Украины.

В поселке Докучаевское зафиксировано три очага возгорания: горели два частных дома, газовая труба и объект гражданской инфраструктуры. Один из вражеских дронов попал в здание Роганской местной пожарной команды, что повлекло за собой значительные повреждения пожарного депо и техники.

В селе Русская Лозовая загорелся частный дом.

По предварительной информации, в результате ночной атаки пострадали шесть гражданских, среди них двое пожарных местной пожарной охраны.

Все очаги возгорания ликвидированы. На местах работали спасатели, пиротехники, кинологи и местные пожарные подразделения.

Напомним, в ночь на 4 ноября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.

Дата публикации
Количество просмотров
135
