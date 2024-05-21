"План А" и план Б": эксперт о замыслах россиян на фронте и угрозе наступления на Сумы

Российские кафиры вскоре могут попытаться расширить фронт на Харьковщине или даже атаковать Сумщину.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Угроза для Сумщины

"Следующий замысел российских войск... Они могут попытаться в какой-то момент распространить еще фронт на Харьковщине, если подтянут войска, или даже атаковать Сумщину. Для чего? Не для того чтобы сейчас взять Сумы", — отметил эксперт.

Мусиенко объяснил, что Россия заинтересована в том, чтобы растянуть наш фронт. Оккупанты понимают, что сейчас начали постепенно подходить боеприпасы и оружие от Запада. Поэтому россияне стремятся создать много точек напряжения, куда оружие должно распределяться, таким образом, не дав Украине концентрировать необходимое количество там, где могут быть основные удары.

"План А" и план Б" российского военного руководства

"Что это значит? Это значит, что в таком режиме, когда они здесь зашли, здесь зашли... их надо оттуда выбивать. Чтобы их выбивать, что на это нужно – ресурс, силы, средства, на это нужен боекомплект... У них есть "план А": прорваться вглубь украинской территории настолько, насколько смогут.

Тогда "план Б": создать сейчас такие проблемы нашим силам, чтобы мы использовали тот запас и мы не сформировали резерв, который потребуется для перехвата инициативы", — отметил аналитик.

Фаза позиционной войны

По его мнению, это свидетельствует о намерениях российского командования создать фазу позиционной войны, когда они не могут наступать, но и мы не можем. А дальше важно кто использует паузу в позиционной войне и быстрее накопит ресурсы.

"Таким образом, они хотят себя подстраховать и обезопасить от того, чтобы Украина могла перехватить инициативу... Что нужно в этой ситуации делать? Нам нужно очень просто обратиться к партнерам и сказать: "слушайте, есть инициатива французского президента Макрона о размещении войск, заводите войска на запад, в центр Украины, помогите нам". И тогда у этих войск появятся и системы ПВО, и авиация наших партнеров", — подытожил Мусиенко.

Ранее генерал Игорь Романенко заявил, что в Сумском направлении остается угроза наступления российских войск.

Напомним, на прошлой неделе начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что Россия может начать наступление в Сумской области.

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РАСКРЫТЫ ТАЙНЫЕ ПЛАНЫ РОССИИ ПО ХАРЬКОВУ И СУМ! Путин провалился

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