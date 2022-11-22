"План "Б" или "В": в Минобороны рассказали, есть ли сейчас угроза повторного наступления из Беларуси

На сегодняшний день на белорусско-украинской границе находится недостаточное количество вражеских сил для повторного наступления.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что в Беларуси фиксируют движение техники и личного состава, которое там продолжается без особых изменений с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Это война и Россия так же, как и мы, предполагаем все возможные сценарии, они это так же делают. То, что это может быть запасным вариантом, планом "Б" или "В" – это возможно. Но с точки зрения того, что сообщают военные, говорить прямо на сегодняшний день нельзя, что там накоплено достаточно сил, чтобы сейчас произошло вторжение. В то же время нельзя и отрицать эту вероятность. Поэтому наши Вооруженные силы находятся в состоянии готовности, мы готовы реагировать на вызовы с Севера", — подчеркнула Маляр.

Угроза со стороны Беларуси

В Госпогранслужбе рассказали, что Силы обороны продолжают возводить укрепления на линии границы с Беларусью. Белорусские пограничники периодически пытаются глушить украинские беспилотники, которые используют для отслеживания ситуации вокруг границы и границы.

В американском Институте по изучению войны считают, что Россия готовится к терактам на АЭС Беларуси для втягивания армии Лукашенко в войну после провокаций.

Советник офиса президента Алексей Арестович рассказал, что командование РФ в своих планах рассматривает возможность нового наступления из Беларуси на территорию Украины, в частности на Киев или Волынь.

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