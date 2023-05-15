План деоккупации Крыма от Залужного: Свитан предположил, как именно ВСУ могут освобождать полуостров

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который заявил, что в ВСУ знают, что нужно делать для освобождения Крыма и Донбасса. Чтобы воплотить план освобождения Крыма наиболее эффективно, сейчас Украине крайне необходимы прежде всего дальнобойные ракеты.

Во время комментария "24 Каналу" Роман Свитан предположил, каким может быть план по освобождению Крыма.

Свитан считает, что лучший вариант для Украины – когда будут дальнобойные ракеты, подойти к Крыму, к Азовскому побережью, то есть отсечь российские войска по сухопутному коридору. Выйти к Азовскому побережью и, двигаясь в направлении Крыма, с Азовского побережья начать работать по крымским военным объектам.

"В Крыму 150–170 стационарных военных объектов, построенных еще при Советском Союзе. Россияне туда заползли, нового практически ничего не создали, возможно, 20–30, не больше", – отметил эксперт.

Для деоккупации Крыма, как говорит Свитан, Украина нуждается в ракетах Storm Shadows, ATACMS, РСЗО "Ольха", ОТРК "Гром".

"Если будут разбиты военные объекты в Крыму, россиянам нечем будет воевать и за что держаться на полуострове. На севере, где равнинная поверхность, также зацепиться фактически не за что. Именно по Крымскому мосту проходит в одном вагоне 3 тыс. тонн боеприпасов, около 60 тыс. снарядов. Один маршрут составляет 60 вагонов, далее эти снаряды появляются на Запорожском и Херсонском фронтах. Даже до ста снарядов на одного украинца – это 600 человек в сутки убивает Крымский мост, даже если по нему проходит один поезд. Поэтому первое, что нужно сделать – его уничтожить", – заявил эксперт.

По словам Свитана, оккупанты будут бежать вплавь. Он подчеркнул, что ВСУ не могут остановиться перед Крымом, им следует продвинуться как минимум до Джанкоя.

"На этом месте украинским защитникам можно будет перевести дух, и дальше от Джанкоя все будет несколько проще, россиянам придется уже покидать Крым вплавь. Неважно, какими способами – хоть кролем, хоть брассом, хоть по-собачьи, в зависимости от тех средств для плавания, что у них будут. Это будет самым оптимальным вариантом и раз в 10 уменьшит наши потери, если мы, не дай Бог, остановимся перед Крымом и будем выжидать", – добавил Свитан.

Напомним, что генерал Валерий Залужный рассказал, сколько еще будет продолжаться война с Россией. Также он оценил масштабы войны в Украине.

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