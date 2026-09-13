«План из одного пункта»: российская оппозиционерка назвала, что может остановить войну

Владимир Путин / © Associated Press

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Остановить войну России против Украины, по мнению российской оппозиционерки Ольги Курносовой, может только отстранить Владимира Путина от власти. Она считает, что для этого можно заинтересовать разные группы внутри РФ, в том числе в окружении российского диктатора.

Такое мнение Курносова, которое в России признано «иноагентом», высказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

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«На мой взгляд, есть список, состоящий из одного пункта, и это способствовать исчезновению Путина, неважно, с политической карты мира или вообще, это уже как получится», — сказала Курносова.

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По ее словам, внутри России существуют разные группы, которые теоретически можно было бы заинтересовать в изменении ситуации, в том числе среди людей, приближенных к российскому президенту.

«Мне кажется, чем ближе человек находится к диктатору, тем проще это сделать. И этот план, состоящий из одного пункта, мне кажется самым действенным», - заявила она.

Что, по ее мнению, сдерживает Запад

Курносова также прокомментировала возможные шаги Запада против России. В частности, она упомянула о замороженных российских активах и решениях, принятых 10 сентября в ПАСЕ.

По ее словам, главной проблемой остается готовность стран, где хранятся российские активы, использовать их. В пример она привела Бельгию, которая, по ее словам, не соглашается на такой сценарий.

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Оппозиционер считает, что главным фактором, который сдерживает Запад от более радикальных решений в отношении России, является ее ядерный арсенал.

«Вполне понятно, что единственное, что сдерживает Запад, это наличие у Путина ядерной кнопки», — сказала Курносова.

По ее мнению, работа с замороженными российскими активами остается одним из наименее рискованных способов усилить давление на Кремль.

В то же время прекращение дипломатических контактов, по ее словам, может быть воспринято Москвой как чрезвычайно резкий шаг, а дискуссии о закрытии воздушного пространства уже велись в начале полномасштабного вторжения.

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Среди реалистичных мер Курносова также назвала максимальные поставки Украине вооружения, в частности боевой авиации.

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