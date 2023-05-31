План контрнаступления Украины впечатляет, россиян ждет грубое пробуждение – сенатор Грэм

План контрнаступления Украины "впечатляет", заявил американский сенатор Линдси Грэм после визита в Киев.

Об этом сообщает Politico.

Грэм подчеркнул, что когда начнется украинское контрнаступление, россиян ждет "грубое пробуждение".

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Сенатор рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский с командой подробно ознакомили его со своими военными планами.

"В ближайшие дни вы увидите достаточно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", – сказал Грэм.

Американский политик не разглашает никаких деталей по поводу контрнаступления ВСУ или его времени. Однако он сказал, что уже начались "формировочные операции" – то есть удары, которые растягивают оборону россиян и беспокоят планировщиков РФ по поводу того, что будет дальше. По мнению Грэма, это означает, что само контрнаступление, вероятно, начнется относительно скоро.

Сенатор ответил утвердительно на вопрос журналистов, считает ли он, что Украина сможет вытеснить Россию до конца года. Грэм добавил, что первоочередной задачей должно быть "возвращение некоторых стратегических мест".

Политик выступает за то, чтобы Конгресс согласился на пакет помощи, который позволит отправить больше военного оборудования в Украину. Однако пока неизвестно, согласуют ли законодатели дополнительное оружие, ведь обсуждают вопрос избегания кризиса ограничения долга США.

По словам Грэма, он сказал Зеленскому: "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы у вас был надежный пакет оружия и технологий для завершения работы".

Напомним, по информации издания La Reppublica, США и некоторые страны-члены ЕС хотят добиться завершения войны в Украине до конца 2023 года, а то и до осени. Именно поэтому они усилили военную помощь Украине.

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