"План Маршалла" для Украины: украинцы могут упустить свой шанс из-за бюрократии, кумовства и коррупции

В прошлом веке, после Второй мировой, исторический шаг Соединенных Штатов не только помог восстановиться странам Западной Европы, но сделал возможным дальнейшее процветание.

В 47 году мир приходил в себя после Второй мировой войны, которая опустошила полмира, повсюду были руины, безработица и голод. Сталин же пытается использовать катастрофу для усиления влияния СССР, говорится в ТСН.

Москва доставляет продовольствие в те страны, где удалось установить коммунистические правительства. Несмотря на то, что в самом СССР люди умирают от голода, в Кремле таким образом стремятся захватить как можно больший кусок послевоенной Европы. Опасность прихода к власти коммунистических режимов в Западной Европе понимает президент США Гарри Трумэн.

«Народы уволенных стран надеются на то, что мы защитим их свободу. Наша нерешительность поставит мир на грань новой войны и негативно отразится на благосостоянии самой Америки», - отмечал Трумэн.

Он идет в наступление – план он поручает госсекретарю, генералу Маршаллу. Этот аскетический строгий генерал вошел в историю благодаря разработанному им плану восстановления Западной Европы и Японии. Помощь предлагали и восточной Европе и даже СССР. Однако Сталин, не желавший усиления роли США, отказался и заставил это сделать и контролируемые им правительства Восточной Европы. 48 года план Маршалла заработал. Вполне оправдав поставленную цель – экономическое чудо в Западной Европе. США давали деньги не взаймы, а как безвозвратную помощь. А еще продукты, горючее, промышленное оборудование, строительные материалы – все, что определили как необходимое сами правительства этих стран.

«План Маршалла действовал всего 4 года – с 1948 до 1952 год. Помощь исчисляется сотнями миллиардов долларов в сегодняшнем эквиваленте. Помогали Британии, Франции и, конечно же, Германии. Каждая страна воспользовалась, чтобы восстановить свою экономику. Начались уникальные горизонтальные процессы между европейскими странами, позже приведшими к тому, что родилась такая организация как ЕС», — рассказывают историки.

А США удалось остановить распространение коммунизма в Европе, скачать собственное производство и закрепиться в роли мирового лидера. В Европе же, быстро достигшей процветания, исчезли причины для новых войн. Коммунистическая же модель на востоке заметно проигрывала, создавая неприятный для Москвы контраст. Окончательное фиаско СССР в этой геополитической битве за Европу ознаменовало падение Берлинской стены в 89-ом.

Россия, объявившая себя правопреемницей СССР, пытается восстановить и его старые границы и его влияние. Однако все эти ее имперские амбиции сейчас разлетаются вдребезги в Украине. Война, развязанная Путиным, несет последствия совершенно противоположные его целям. Он разрушает в Украине все остатки связей с Россией, ту же постсоветскую идентичность, которая тридцать лет удерживала украинцев в сфере влияния Москвы и старую инфраструктуру. Даже украинская железная дорога вскоре перейдет на европейские рельсы – не фигурально, а именно буквально.

Новый план Маршалла изменит постсоветскую Украину коренным образом, считают украинские эксперты. Но есть одно важное условие. «Если украинцы не введут старые схемы коррупции, кумовства и друзей в правительстве, он приведет к огромному экономическому росту. Благодаря этим мировым средствам мы сможем построить новую Украину, навсегда отойти от устаревших технологий, которые нам остались в наследство от советских времен. Мы увидим, что эта ситуация, по сути, нас мировоззренчески переродит, украинцев», — убежден эксперт.

"План Маршалла" для Украины: что нового предлагают для восстановления страны - ТСН

Экономический рывок, который сможет совершить Украина благодаря такому плану, способен превратить ее в лидера региона, считает экономист Анатолий Амелин. Украина имеет значительные запасы газа, развитую систему газопроводов и хранилищ, поэтому может обеспечить газом и себя, и Европу. Должен восстановить свои объемы производства зерна и продовольствия. Обеспечивать логистические связи, производить оружие. Но должна и дальше служить стеной, защищающей европейцев от России.

«Мы верим, что активная фаза войны в ближайшее время закончится, но война не закончится, пока существует у наших границ РФ. А если да, то нам нужно строить план милитаризованной экономики или экономики военного времени, где первична безопасность. Восстановление после войны приведет к тому, что нам придется поменять налоговые правила и регуляторные правила. Для того чтобы приходил капитал, и внутренний и внешний, нам нужно иметь самые либеральные условия ведения бизнеса. Уже готовятся планы обновления украинских городов. Они также должны стать другими – более современными и комфортными», – отмечает он.

«Мы можем перепланировать, перепродумать наши города, которые планировались в последний раз после Второй мировой войны. Если мы говорим, например, о той же Буче или Ирпене, где многие работали в Киеве и ездили каждый день на работу, возможно, стоит во время этой перепланировки города вообще изменить логику города. Чтобы Буча и Ирпень не были такими спутниками Киева, которые связаны с ним по железной дороге, а были самодостаточными городами и люди могли не тратить три часа на дорогу», — предлагают эксперты.

Насколько успешным будет план Маршалла в Украине, прежде всего, зависит от самих украинцев, считают опрошенные нами эксперты. Украина рискует потерять доверие и лидерство, если упустит свой исторический шанс и все процессы восстановления увязнут в бюрократии и коррупции. И эти внутренние враги, говорят специалисты, могут оказаться опаснее России.

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