"План по демонтажу "путинского авторитаризма" в самом разгаре: Подоляк о мобилизации и арестах в РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что план по демонтажу "путинского авторитаризма" в самом разгаре, комментируя последние события в России.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

План по демонтажу «путинского авторитаризма» в самом разгаре:

– тотальная мобилизационная зачистка улиц городов;

— быстрая подготовка бомбоубежищ в Москве;

— самострелы мобилизованных в Белгороде;

— аресты генералов и конфликт в близком окружении.

Гениальный трехдневный "стратег". — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) October 16, 2022

"Гениальный трехдневный "стратег", – резюмировал Подоляк.

Поражение России в войне против Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия проигрывает в войне против Украины и посоветовал партнерам принять это как аксиому. Он объяснил, что это ускорит и облегчит необходимые процессы.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября заявил, что Россия уже находится в атмосфере своего поражения и безнадежности в войне. По мнению главы государства, у оккупантов нет и не будет шансов выиграть.

По оценкам американского политолога и философа Фрэнсиса Фукуямы, мобилизация в России не повлияет масштабно на ситуацию с войной, а у Украины есть шансы победить до конца зимы.

По оценкам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, война не закончится до конца 2022 года, однако будет длиться не годами, а месяцами.

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