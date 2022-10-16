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"План по демонтажу "путинского авторитаризма" в самом разгаре: Подоляк о мобилизации и арестах в РФ

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"План по демонтажу "путинского авторитаризма" в самом разгаре: Подоляк о мобилизации и арестах в РФ

Фото: Getty Images

Подоляк перечислил условия для свержения путинского режима.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что план по демонтажу "путинского авторитаризма" в самом разгаре, комментируя последние события в России.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Гениальный трехдневный "стратег", – резюмировал Подоляк.

Поражение России в войне против Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия проигрывает в войне против Украины и посоветовал партнерам принять это как аксиому. Он объяснил, что это ускорит и облегчит необходимые процессы.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября заявил, что Россия уже находится в атмосфере своего поражения и безнадежности в войне. По мнению главы государства, у оккупантов нет и не будет шансов выиграть.

По оценкам американского политолога и философа Фрэнсиса Фукуямы, мобилизация в России не повлияет масштабно на ситуацию с войной, а у Украины есть шансы победить до конца зимы.

По оценкам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, война не закончится до конца 2022 года, однако будет длиться не годами, а месяцами.

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