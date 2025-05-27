План по направлению европейских войск в Украину "мертв" из-за позиции Трампа — FT

Миротворцы НАТО. / © ТСН.ua

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План по направлению европейских войск в Украину фактически заморожен из-за нежелания администрации Трампа предоставлять гарантии безопасности.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Франция и Великобритания, возглавляющие так называемую “коалицию желающих”, продолжают поддерживать идею присутствия военных инструкторов и других форм прямой помощи на территории Украины. Однако часть европейских стран, в частности Германия, все более скептически относится к инициативе, учитывая неуверенность в поддержке Вашингтона.

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Один из европейских чиновников прямо заявил, что без привлечения США план "мертв", ведь он "абсурден без участия Трампа, а тот не проявляет никакого желания присоединиться".

Несмотря на это, источники во французской дипломатии отрицают прекращение обсуждений. По их словам, сообщения о якобы сворачивании инициативы являются "преувеличением" и не соответствуют действительности. Франция и Британия, как сообщается, продолжают работать над планом "в обычном темпе".

Цель инициативы – оставить Европу активным участником переговоров о прекращении огня, поддержать моральный дух Украины и показать решительность даже в случае отсутствия четкой поддержки США.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие военные могут присоединиться к миротворческим силам в Украине, если для этого откроется возможность в рамках международного мандата.

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