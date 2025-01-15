План россиян провалился: Шмигаль о массированном ударе по энергоинфраструктуре

Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, но благодаря силам ПВО атака не имела успеха.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Россия продолжает попытки дестабилизировать энергетическую ситуацию в Украине, нанеся очередной массированный удар по газовой инфраструктуре и объектам, обеспечивающим нормальную жизнь людей.

"Благодаря силам ПВО российский сценарий в очередной раз провалился. Энергосистема работает стабильно. Спасибо защитникам за профессионализм", – отметил Шмигаль.

Он добавил, что для остановки России необходимы решительные действия, в частности, усиление поставок оружия, развитие ПВО и введение жестких санкций, чтобы ослабить возможности Кремля вести войну.

Напомним, в среду, 15 января, армия РФ нанесла комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО уничтожили 30 ракет и 47 БПЛА, еще 27 беспилотников не достигли целей.

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