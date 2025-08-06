План Трампа не изменит ситуацию: Портников назвал единственное условие, которое остановит Путина

Президент США Дональд Трамп и Президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

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Владимир Путин будет продолжать войну с Украиной при любом развитии обстоятельств, даже если российской армии не удастся полностью захватить территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кремлевский диктатор готов заплатить любую цену за свою «политическую мечту».

Об этом заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников на своем YouTube-канале.

Настоящая цель Путина

По словам журналиста, Путин будет продолжать войну, независимо от того, сможет ли российская армия установить полный контроль над оккупированными территориями. По мнению Портникова, эта логика неизменна с февраля 2022 года, когда Путин решил, что не украинский народ, а именно он имеет право определять, кто будет руководить Украиной.

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«При этом Путин готов заплатить любую цену за то, чтобы эта его политическая мечта… была воплощена в жизнь. Число миллионов погибших россиян абсолютно не волнует ни Путина, ни его соратников», — подчеркнул Портников.

Он считает, что российский лидер и его свита уверены, что российский народ сможет воспроизвестись на новых захваченных территориях и «выиграть политическую и демографическую войну» как с Украиной, так и с Западом.

Единственный способ остановить агрессию

Портников убежден, что никакие ультиматумы со стороны, например Дональда Трампа, не могут изменить ситуацию. Единственное, что может остановить российскую агрессию, — отсутствие у РФ реальных финансовых ресурсов для продолжения многолетней войны.

«Для воплощения их [амбициозных планов] в жизнь нужно не только количество россиян, которых Путин готов использовать для продолжения войны, но и количество денег, необходимых для того, чтобы работали предприятия военно-промышленного комплекса», — подчеркнул журналист.

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Он считает, что именно финансовое истощение может стать решающим фактором, который заставит Путина прекратить войну.

Напомним, по мнению Портникова, оккупация россиянами Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — это лишь промежуточный этап. Конечная цель Путина — захватить весь восток и юг Украины, а затем либо превратить остальную страну в марионеточное государство, либо полностью аннексировать всю ее территорию.