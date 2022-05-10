План вторжения России основывался на ошибочном предположении, что ее армия встретит ограниченное сопротивление – британская разведка

План вторжения России основывался на ошибочном предположении, что ее армия встретит ограниченное сопротивление – британская разведка

Минобороны Великобритании считает, что Путин сильно недооценил сопротивление украинских войск, что привело к неудачам его армии на поле боя.

Недооценка Россией украинского сопротивления и ее планирование по "лучшему сценарию" привели к очевидным оперативным неудачам, не дав президенту РФ Владимиру Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде 9 Мая.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Российский план вторжения, скорее всего, был основан на ошибочном предположении, что она встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро оцепить и обойти населенные пункты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предположение заставило российские войска попытаться провести начальный этап операции с легким подходом, предназначенным для достижения скорой победы с минимальными потерями.

И этот просчет привел к непосильным потерям и снижению оперативной направленности России.

Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/1c0D5OtBGX — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 10 мая 2022

Напомним, украинские военные уничтожили уже 26 тысяч российских солдат.

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