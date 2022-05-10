План вторжения России основывался на ошибочном предположении, что ее армия встретит ограниченное сопротивление – британская разведка

Минобороны Великобритании считает, что Путин сильно недооценил сопротивление украинских войск, что привело к неудачам его армии на поле боя.
Недооценка Россией украинского сопротивления и ее планирование по "лучшему сценарию" привели к очевидным оперативным неудачам, не дав президенту РФ Владимиру Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде 9 Мая.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
"Российский план вторжения, скорее всего, был основан на ошибочном предположении, что она встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро оцепить и обойти населенные пункты", — говорится в сообщении.
Отмечается, что предположение заставило российские войска попытаться провести начальный этап операции с легким подходом, предназначенным для достижения скорой победы с минимальными потерями.
И этот просчет привел к непосильным потерям и снижению оперативной направленности России.
Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 May 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 10 мая 2022
Получить от UK government's response: https://t.co/l07FXELmoB
#StandWithUkraine pic.twitter.com/1c0D5OtBGX
Напомним, украинские военные уничтожили уже 26 тысяч российских солдат.
Читайте также:
- В России возникли проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов – Пентагон
- Путин просчитался и теперь нет возможности выйти из войны с Украиной — Байден
- В МИД Франции перечислили четыре стратегические ошибки Путина в войне против Украины