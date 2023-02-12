Планам Путина не суждено было сбыться: эксперт оценил шансы России прорвать оборону на Донбассе

Владислав Селезнев подчеркнул, что, судя по действиям врага, сейчас для оккупантов основной задачей будет продвижение в сторону административных границ Луганской и Донецкой областей.

Масштабное наступление России фактически уже началось на востоке Украины и в ближайшие дни усилится. В частности, в Луганской области враг концентрирует элитные десантные соединения.

Об этом в эфире Апостроф TV сообщил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что, судя по действиям врага, сейчас для оккупантов основной задачей будет продвижение в сторону административных границ Луганской и Донецкой областей.

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"Для Путина это прежде всего политическая задача. Вскоре будет ровно год, как он начал свою "спецоперацию", а начальная якобы цель ("освобождение" Донбасса) вообще не достигнута. Чтобы иметь возможность сказать своим россиянам хоть что-то, Путину нужны "достижения"", – заявил эксперт.

По его мнению, именно по этой причине российская армия в ближайшие дни будет атаковать в сторону Лимана, Купянска. Также сложная ситуация будет в районе Авдеевки, Бахмута, Марьинки и Косогоровки, а также Угледара.

"Путин считает, что большое количество "мобиков" поможет ему добиться прорыва, но у ВСУ свои планы по этому поводу", — резюмировал Владислав Селезнев.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не достиг никакой стратегической цели за почти год с начала войны против Украины. Армия захватчиков провалила задачу оккупировать восток Украины, а также не выполнила других прихотей военно-политического руководства.

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