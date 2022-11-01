Планировал взорвать Одесскую железную дорогу – СБУ задержала диверсанта

Контрразведка Службы безопасности задержала предателя, работавшего на Россию и готовившего взрывы на Одесской железной дороге. Им оказался один из чиновников одного из райотделов полиции в Одессе, который после начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем ГРУ РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что предатель собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги. Получившуюся информацию планировал передать военной разведке РФ для подготовки взрывов на основных логистических путях Сил обороны на южном направлении.

"Для выполнения вражеской задачи злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фото через мобильное приложение. Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским "куратором". Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в том числе паспорт гражданина Украины", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали мужчину при настройке устройства дистанционного наблюдения за маршрутом железнодорожного транспорта. Среди изъятого у злоумышленника – более 3 кг тротила, противотанковая мина и взрыватели.

Предатели в Украине

Россия начала вербовать шпионов еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Служба безопасности Украины и правоохранительные органы активно обнаруживают враждебные сети российской агентуры в Украине.

Так, к 15 годам приговорили женщину, готовившую проникновение российской ДРГ в Николаев. Она наблюдала за местами дислокации украинских военных : за блокпостами и укрепрайонами города Николаева.

СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области, причастного к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни.

Во время спецоперации в Донецкой области Служба безопасности нашла и задержала еще одного агента российских спецслужб, который корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута, а затем передавал оккупантам информацию об их "результатах".

Украинские пограничники обнаружили и задержали двух коллаборантов, которые направлялись в Киев. Мужчины имели при себе русские рубли.

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