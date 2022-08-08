Планировали убийства министра обороны и руководителя военной разведки: СБУ задержала киллеров из спецслужб РФ (фото, видео)

Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки Украины, а также известного украинского активиста.

Служба безопасности предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины.

В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа главного управления Генштаба вс РФ (более известного как ГРУ).

Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки Украины, а также известного украинского активиста.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тыс. долл. США", — говорится в сообщении.

Установлено, что ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки РФ для проведения подрывной деятельности на территории Украины. В ее состав вошел житель временно оккупированного Луганска, который в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР" активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке.

По заданию координатора из Москвы, именно он, используя свои связи среди криминальных кругов, подыскивал киллера для совершения заказных убийств.

На его предложение ответил житель Киева. За 5 тыс. долл. США он согласился ликвидировать украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными.

Это убийство должно біло стать "тестовым испытанием" перед выполнением основных задач врага.

А для покушения на руководителей оборонных ведомств "связной" решил лично прибыть на подконтрольную украинским властям территорию. Здесь вместе с сообщником они должны были подготовить план "ликвидации" и представить его на утверждение своим руководителям в РФ.

Злоумышленник маскировал маршруты перемещения, потому заехал в Украину через территорию Беларуси.

Сотрудники СБУ задокументировали его прибытие в Волынскую область через контрольно-пропускной пункт "Доманово" и встречу с сообщником.

Чтобы предотвратить совершение особо тяжких преступлений, контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали обоих злоумышленников в Ковеле.

В ходе обыска у "связного" обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина РФ.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения и умышленном убийстве. Решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Враг не может победить на поле боя, поэтому прибегает к привычным для него методам – пытается организовать покушения на военных и руководителей украинских органов власти. И этим в очередной раз доказывает всему миру, что Россия – это государство-террорист, которое не соблюдает никаких цивилизованных правил. Но мы прекрасно понимаем, чего следует ожидать от РФ, поэтому действуем на опережение и заранее нейтрализуем спецоперации врага. Будем делать это и дальше", – подчеркнул и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности российских координаторов подрывной деятельности, которые сейчас скрываются в РФ.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с начала полномасштабного вторжения России было предпринято пять попыток убить президента Украины Владимира Зеленского. Данилов уточнил, что все попытки убить главу государства были в конце февраля и начале марта 2022 года.

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