СБУ задержала агента, создававшего условия для захвата Очакова

Предатель вместе с российскими спецслужбами пытался создать условия для захвата власти в Очакове.

Служба безопасности Украины сорвала планы российских спецслужб, создававших условия для оккупации прибрежных районов Николаевской области. В частности, удалось поймать агента, собиравшего разведданные для захвата этого украинского города.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что предатель вместе с российскими спецслужбами пытался создать условия для захвата в Очакове. Более того, россияне с помощью него пытались перетащить на свою сторону мэра Очакова.

В ходе расследования контрразведчики СБУ установили, что российским агентом является бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины. После завершения службы в ВСУ он устроился на работу в Очаковский городской совет. В это время, после начала полномасштабного вторжения РФ, он был завербован российской военной разведкой.

"Установлено, что он находился на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником игры — Колесниковым Сергеем Александровичем, 31.07.1971 г.р., уроженцем Украины. Именно по его указанию должностное лицо скрыто собирало информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны, которые задействованы в защите прибрежных районов. Для этого пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников", – рассказали в СБУ.

Кроме того, предатель формировал разветвленную сеть информаторов, собиравших и передавать российским спецслужбам разведывательные данные.

"Когда сотрудники СБУ провели обыски дома у подозреваемого в государственной измене, они нашли "тайный" телефон, который предатель использовал для контактов с российскими кураторами. Также в ходе обысков в помещении предателя изъяли тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами", — говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, уволил заместителя главы СБУ и руководителей этой спецслужбы в двух областях.

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