Планировали заранее: в украинской разведке раскрыли детали, как Кремль готовился к массированным атакам по Украине

В украинской разведке сообщили, что ракетные удары по украинским городам и инфраструктуре российские войска планировали еще с начала октября – 2-3 октября. То есть, нарративы пропагандистов, которые РФ массированно обстреляли Украину вроде бы через Крымский мост, не соответствует действительности.

Об этом говорится в телеграмм-канале Главного управления разведки МО.

"В военные части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к заданию массированных ракетных обстрелов. Целями определялись именно объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов", — говорится в сообщении.

В ГУР добавляют, что 8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома ”Энгельс” были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101. На внешний рейд Севастополя было выведено 6 носителей крылатых ракет с сорока ракетами "Калибр".

Основной целью РФ было:

уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейцев.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Атакованные Киев, Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Черниговщина, Житомирщина и другие регионы. Есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.

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