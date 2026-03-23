Планируем расширить применение экзоскелетов на наши штурмовые десантные подразделения – 7 корпус ДШВ.

Об этом в эфире «Общественного» сообщил начальник управления беспилотных систем 7 корпуса ДШВ Игорь Богдан. Он отметил, что инициатива внедрения экзоскелетов появилась непосредственно в подразделениях – как ответ на необходимость уменьшить физическую нагрузку на бойцов во время выполнения задач.

По его словам, современные образцы уже демонстрируют ощутимый эффект: экзоскелеты позволяют снизить нагрузку на 30%, что особенно важно для артиллеристов, ежедневно работающих с тяжелыми грузами. Но это актуально и для операторов БПС, которым приходится преодолевать значительные дистанции.

«Иногда просто дойти до позиции – это уже 50% успеха», – отметил военный.

Богдан объяснил, что система с элементами искусственного интеллекта подстраивается под движения человека и разгружает ноги во время ходьбы или бега. Он добавил, что в будущем функционал экзоскелетов в армии планируют расширить:

"Это будут системы разгрузки на спину и руки", - сказал он.

Также есть потребность в масштабировании – закупки комплектов осуществляются за счет волонтерских средств и партнерской помощи.

В 7 корпусе ДШУ отмечают: внедрение таких технологических решений будет продолжаться, потому что это сохранение жизни украинских десантников и повышение их боеспособности в условиях современной войны.