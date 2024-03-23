Планирует ли РФ разрушить дамбу ДнепроГЭС: министр энергетики сделал тревожное заявление

На ДнепроГЭС идет разбор завалов после российского удара. Сколько времени понадобится для возобновления работы станции, пока неизвестно.

По мнению министра энергетики Украины Германа Галущенко, если у россиян есть планы разрушить дамбу Днепровской ГЭС, они будут пытаться атаковать ее снова, поэтому риск повторных ракетных ударов существует.

Об этом министр сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Здесь нужно понять: это сознательный удар был по плотине, или это просто они не попали в ГЭС. Если это сознательный удар и они преследуют цель как раз разрушить саму плотину ГЭС, то, безусловно, эти атаки будут повторяться и будут они атаковать именно дамбу", — отметил он.

Галущенко считает, что это вполне возможный сценарий, особенно после подрыва оккупантами Каховской дамбы. Он также рассказал о последствиях удара по ДнепроГЭС в ночь на 22 марта.

"Там сейчас происходит дефектация оборудования и только тогда мы сможем оценить какое время нужно на возобновление работы ГЭС", – пояснил министр.

Он добавил, что пока невозможно прогнозировать, сколько нужно времени для восстановления показателей генерации энергии, которые были на ГЭС до атаки.

"Это только когда мы разберем все завалы, когда сможем провести дефектацию оборудования, то можно будет определить сроки", — подчеркнул Галущенко.

Министр отметил, что многое зависит от того, подлежит ли ремонту поврежденное оборудование станции. То есть, если вопрос будет в ремонте и замене некоторых деталей, на это понадобится гораздо меньше времени, чем для полной замены уничтоженного оборудования.

По словам Германа Галущенко, партнеры Украины сообщили, что готовы немедленно выделить на восстановление энергетической системы 47 млн. евро. Эти средства позволят закупить необходимое оборудование и материалы.

Напомним, оккупационные войска РФ в ночь с 21 на 22 марта нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. В частности, была атакована Днепровская ГЭС в Запорожье.

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