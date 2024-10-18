Планирует ли Украина возобновить ядерный арсенал: военный аналитик прояснил заявление BILD

Михаил Жирохов убежден, что сделать ядерное оружие за несколько недель Украина точно не сможет.

Сообщение о возможном восстановлении ядерного потенциала Украины, которое недавно появилось в немецких СМИ, рассчитано на западную аудиторию.

Такое мнение в интервью на Radio NV высказал военный аналитик Михаил Жирохов.

Аналитик отметил, что для Запада ядерное оружие выступает определенным индикатором. Он считает, что Запад может оказаться перед выбором: либо вступление Украины в НАТО, либо же реализация программы ядерного вооружения.

По словам эксперта, "теоретически, создание ядерных боеприпасов возможно, но это потребует значительных усилий и национальной идеи. На это понадобится минимум одно поколение, в которое нужно будет инвестировать все доходы".

Жирохов считает, что "западные государства не поддержат эту инициативу, и могут быть применены разные формы давления".

По мнению военного эксперта, Запад стремится контролировать возможность появления ядерного оружия в любом регионе мира.

Жирохов также подчеркнул, что Запад должен иметь стратегический план на случай, если ядерное оружие станет реальностью для Украины.

"Если даже желтые издания начинают распространять информацию о ядерном оружии, западные политики должны на это реагировать. Очевидно, создать ядерное оружие за несколько недель, как утверждает Репке (аналитик BILD – ред.), абсолютно нереально. Даже при наличии атомных электростанций, необходимого оборудования и квалифицированных специалистов, это не происходит так быстро, — подытожил эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Евросовета в Брюсселе в четверг, 17 октября, заявил, что безопасность Украины может обеспечить либо членство в НАТО, либо ядерное оружие.

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