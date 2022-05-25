Планирует ли украинская армия контрнаступление: в Минобороны дали ответ

Спикер МОУ Александр Мотузяник подчеркнул, что стратегическим замыслом обороны Украины является освобождение всей территории.
Подразделения Вооруженных сил планируют освобождать всю территорию Украины, поэтому "рано или поздно" контрнаступление состоится.
Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, отвечая на вопрос о том, планирует ли украинская армия контрнаступление.
Мотузяник подчеркнул, что сейчас стратегическим замыслом обороны Украины является освобождение всей территории.
"И рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны состояться. В то же время все будет зависеть от общей обстановки, сложившейся на востоке и на юге. Когда это (контрнаступление – ред.) будет, я, конечно, говорить не готов, но, безусловно, мы будем освобождать наши земли от российских оккупантов", — подчеркнул он.
Напомним, россияне активизировали бомбардировщики для поиска позиций украинского ПВО.
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