Планируется ли эвакуация из Харьковской области: местные власти разъяснили ситуацию

У местных властей Харьковской области есть планы по вывозу жителей в случае необходимости. Однако пока об общей эвакуации из области речь не идет.

В то же время на сегодня проводится эвакуация из временно захваченных оккупантами населенных пунктов Харьковщины.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Эвакуацию из временно захваченных территорий проводим еженедельно, у нас выходит примерно одна тысяча человек (за раз – ред.). Относительно возможной принудительной эвакуации – подчеркиваю, что об этом речь не идет относительно Харькова и части области, которые подконтрольны нашим войскам", – рассказал Синегуб.

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Он отметил – власти понимают, что приближается отопительный сезон, а российские войска умышленно обстреливают критическую инфраструктуру, в частности Харькова и Чугуева. Как один из возможных вариантов развития событий рассматривается эвакуация. Для этого уже есть детальные планы и определенные места, куда можно будет вывезти жителей области.

Кроме того, по эвакуации проходят переговоры с международными партнерами, например, по размещению жителей Харьковщины в Польше.

Напомним, сейчас идет эвакуация жителей Донецкой области. Ежесуточно в среднем вывозят 500-700 человек.

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