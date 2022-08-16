Планируется ли размещение миротворческих миссий в Украине: Ермак сообщил

В Украине правительство не рассматривает возможность размещения на территории государства миротворческих миссий.

В Украине не планируют размещать миротворческие миссии. В частности – на Запорожской АЭС, контролироваться она должна украинской стороной.

Об этом на совместном брифинге с бывшим генеральным секретарем ООН Бан Ки Муном и бывшим президентом Колумбии и лауреатом Нобелевской премии 2016 года Хуаном-Мануэлем Сантос-Кальдероном сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, в настоящее время вопрос работы миротворческих миссий в Украине не обсуждается. Все происходящее, в частности на Запорожской АЭС — на совести врага и на совести тех, кто не принимает соответствующих шагов для того, чтобы защитить не только Украину, а всю Европу.

"На сегодняшний день наша позиция очень четкая. Во-первых, мы стремимся деоккупировать все наши территории. А во-вторых, сегодня контроль за стратегическими ядерными объектами, такими как Запорожская станция, — совершенно другого варианта нет — он должен полностью контролироваться Украиной ", — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, что в Запорожье закрыли коридор для выезда на оккупированные территории.

Если миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить ЗАЭС, это значит, что мир проиграет

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