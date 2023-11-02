Планируется ли в Украине демобилизация и когда она может состояться: Данилов ответил

Пока в Украине не были приняты никакие документы по демобилизации бойцов, защищающих нашу территорию от российских оккупантов.

Об этом в интервью изданию "Ліга.net" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, демобилизацией бойцов занимается непосредственно Ставка верховного главнокомандующего – именно на ней обсуждаются такие вопросы.

“Если возникает тот или иной вопрос, который требует рассмотрения Ставки, каждый член Ставки имеет право предоставить в аппарат СНБО свои предложения. Прежде всего, это касается тех, кто непосредственно имеет отношение к военному делу. Валерий Федорович Залужный, министр обороны [Умеров] и генерал Шаптала там постоянно присутствуют. Если они подают нам документы – мы не имеем права не рассмотреть”, — пояснил Алексей Данилов.

Он также добавил, чтобы вопрос демобилизации украинских военных вошел в нормативно-правовой акты — соответствующий документ должны подать в аппарат СНБО.

“Конечно, я бы очень хотел, чтобы все отдыхали. У меня сын так же спрашивает: "Папа, а когда будет отдых?" Я говорю: "Сынок, война, служите". Хотя я понимаю, что есть усталость, и люди должны отдыхать. Я думаю, что, выслушав наш разговор, члены Ставки, непосредственные военные, сделают предложения, которые должны быть определены какие-то правила. Это не значит, что нет передышки. Бригады отправляются на восстановление. А есть такие, которых оттуда и не вытащишь, такое желание воевать”, — сказал Данилов.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина должна увеличивать резервы и расширить категорию граждан, которые могут быть призваны по мобилизации.

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