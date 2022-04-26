"Планируют коридор в Приднестровье": эксперт рассказал о планах оккупантов на Южном направлении

Сейчас самая первая и важнейшая задача для российских захватчиков – это Донбасс. Они действительно планируют делать коридор в Приднестровье. Но это следующая задача, которую, как они считают, они сделают, когда они выполнят свои поставленные задачи на Донбассе.

Планы российских оккупантов корректировались на протяжении войны. Первый план, который предполагал, что они за трое суток возьмут Киев и за пару недель возьмут значительную часть украинской территории, в том числе всю Донецкую и Луганскую область, не сработал.

Об этом заявил народный депутат (Голос), член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Радио НВ.

"Они выяснили для себя, что у них нет мощи, сил, одновременно вести наступательные действия на нескольких направлениях, поэтому они решили действовать последовательно. Сейчас для них самая первая и самая важная задача — это Донбасс. Они хотят выйти на границы административные Донецкой и Луганской области, они планировали сделать это до 9 мая для того, чтобы на весь мир провозгласить победу, но сейчас они несколько скорректировали планы", — отметил он.

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По словам эксперта, у них не получится этого сделать, у них не получается это сделать до 9 мая. Они хотят в течение мая месяца, до конца мая эту задачу выполнить. После этого они намерены активизироваться на юге.

"Во-первых, они планируют выйти на границы Херсонской области и провозгласить так называемую "ХНР". У них пока это не очень получается, потому что местное население более агрессивно и менее лояльно, чем они надеялись, к этой идее. Они даже губернатора себе нашли, насколько мне известно, это — Журавко — бывший депутат двух или трех созывов от "Партии регионов" — вот его планируют на главу Херсонщины. Затем они собираются двигаться на юг в направлении Запорожья, в направлении Одессы, в направлении Николаева", — сказал Рахманин.

Нардеп подчеркнул, что они действительно планируют делать коридор в Приднестровье. Но это следующая задача, которую, как они считают, они сделают, когда они выполнят свои поставленные задачи на Донбассе и у них освободится определенная часть силы, когда они выдохнут и восстановят боеспособность всех БТГр – они собираются планировать дальнейшее наступление на юге.

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"Сейчас они планируют несколько наступлений на Южном направлении, в частности, теоретически, в направлении Запорожья и Кривого Рога. Но это так называемые тактические наступления. Они хотят отвлечь внимание ВСУ для того, чтобы предотвратить переброс резервов на Слобожанское направление и в зону ООС, для того, чтобы не дать возможности нанести ВСУ контрудар и поэтому они собираются ударить на Южном направлении, кроме того, если это им удастся, немного улучшить свое положение, условно говоря, создать плацдарм для последующих наступлений, которые они планируют по завершении операции на Донбассе", – резюмировал Рахманин.

Ранее Рахманин заявил, что для россиян достижение запланированных успехов на Донбассе крайне важно, поэтому они не останавливаются ни перед чем и сосредоточили на этом направлении все возможное. Враг пытается максимально использовать свое преимущество в воздухе и тяжелом вооружении.

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