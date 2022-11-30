Планируют ли сейчас оккупанты наступление на Киев из Беларуси: угроза не исчезла

Уже два месяца на территории Беларуси находятся 9 тысяч российских войск.

Глава Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что на сегодняшний день не зафиксировано формирование вражеской ударной группировки в приграничных районах Беларуси, однако угроза наступления не исчезла.

Об этом глава КМВА сказал в эфире телемарафона 30 ноября.

"На данный момент информации о создании ударной группировки для наступления с территории Беларуси всеми видами разведки не наблюдается", – сказал Попко.

"Личный состав вооруженных сил РФ находится на полигонах Беларуси, где проходит боевая подготовка. Их количество не меняется в течение двух месяцев — это примерно девять тысяч личного состава. Но угроза наступления с территории Беларуси существует, она не снимается с повестки дня", — заметил глава КМВА.

В то же время, он заверил, что Силы обороны Киева находятся в состоянии боеготовности, а также происходит согласование органов управления. Наращиваются системы инженерного оборудования, ПВО, огневого поражения, материально-технического обеспечения.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Россия не оставила своих планов по захвату столицы, поэтому жителям города и военным нужно быть готовыми к возможной повторной атаке.

В то же время, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российское командование серьезно рассматривает возможность наступления из Беларуси на Киев или Волынь.

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