Планируют ли украинские беженцы вернуться домой из Польши: опрос

На сегодняшний день в Польше трудоустроены 78% украинских беженцев.

Большинство украинских беженцев в Польше, вынужденных покинуть Украину из-за агрессии России, планируют вернуться домой.

Об этом свидетельствуют данные опроса респондентов, говорится в сообщении Минреинтеграции.

Один из ключевых факторов, побуждающих украинцев вернуться домой – возможное вступление Украины в Европейский Союз (ЕС).

Среди других факторов ветераны указали:

вступление Украины в ЕС (57%);

вступление Украины в НАТО (47%);

повышение уровня зарплат (54%);

возможность воссоединения с семьей, оставшейся в Украине (48%).

"Проводился опрос Миграционной платформой EWL и Фондом EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета. Исследование показало, что несмотря на то, что большинство трудоспособных искателей убежища нашли работу в этой стране, почти 2/3 из них планируют вернуться на Родину в ближайшей перспективе. Их каждый четвертый (24%) выразил намерения вернуться в Украину, не дожидаясь завершения военных действий", – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, сколько украинских беженцев трудоустроено в Польше.

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