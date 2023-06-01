Планируют ли украинские беженцы вернуться домой из Польши: опрос

На сегодняшний день в Польше трудоустроены 78% украинских беженцев.
Большинство украинских беженцев в Польше, вынужденных покинуть Украину из-за агрессии России, планируют вернуться домой.
Об этом свидетельствуют данные опроса респондентов, говорится в сообщении Минреинтеграции.
Один из ключевых факторов, побуждающих украинцев вернуться домой – возможное вступление Украины в Европейский Союз (ЕС).
Среди других факторов ветераны указали:
- вступление Украины в ЕС (57%);
- вступление Украины в НАТО (47%);
- повышение уровня зарплат (54%);
- возможность воссоединения с семьей, оставшейся в Украине (48%).
"Проводился опрос Миграционной платформой EWL и Фондом EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета. Исследование показало, что несмотря на то, что большинство трудоспособных искателей убежища нашли работу в этой стране, почти 2/3 из них планируют вернуться на Родину в ближайшей перспективе. Их каждый четвертый (24%) выразил намерения вернуться в Украину, не дожидаясь завершения военных действий", – говорится в заявлении.
Ранее стало известно, сколько украинских беженцев трудоустроено в Польше.
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