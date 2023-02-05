Планируют наступление весной: советник Залужного рассказал, будет ли у России успех и какие преимущества есть в Украины

Дэн Райс считает, что у России не будет успехов в случае нового наступления на Украину.

Специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс рассказал, что новое наступление России на Украину вероятно будет весной, однако оккупанты не будут иметь успехов.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу"

"Я думаю, что оба командующих планируют весеннее наступление. Россия, на мой взгляд, упустила возможность добиться каких-либо существенных успехов в наступлении. Россия потеряла способность поддерживать любое широкомасштабное наступление из-за доказанной способности Украины обороняться, даже против сил, которые значительно их преобладают в количестве. Украина использует для этого относительно небольшое количество высокоточного управляемого оружия при поддержке чрезвычайно точной артиллерии", — пояснил Дэн Райс, прибывший в Киев для консультаций с военным руководством.

Угроза нового наступления России: что известно

В конце 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия может готовить новое полномасштабное наступление на Украину, под угрозой во второй раз может оказаться и Киев. Его слова подтвердил президент Зеленский.

В НАТО также обеспокоены планами России начать новое наступление на территорию Украины. Некоторые военные эксперты отмечают, что наступление уже продолжается. В частности, речь идет об активных боях в Донецкой и Луганской областях. Еще одно наступление Россия может начать в Запорожском направлении.

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