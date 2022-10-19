"Планируют уничтожить после себя все": Гайдай о ситуации в Луганской области

Россияне в Луганской области полностью стерли с лица земли несколько населенных пунктов.

Российские оккупанты пытаются организовать контрнаступление в направлении Лимана, поэтому стягивают туда всевозможных "чмобиков" и "вагнеровцев".

О ситуации в Луганской области рассказал председатель ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, защитные бетонные сооружения, которые оккупанты устанавливают в Луганской области, они называют "линией вагнера".

Разрушение в Луганской области

Россияне в Луганской области полностью стерли с лица земли несколько населенных пунктов. По словам главы ОВА, речь идет о Попасной, Белогоровке, Тошковке, Новотошковском. Сейчас оккупанты реактивной артиллерией разрушают Стельмаховку, из которой их недавно выгнали ВСУ.

"Сейчас стирается полностью Стельмаховка. И на этом россияне не остановятся. Таких разрушений как на Луганщине нет нигде. В каком виде они покинут населенные пункты Луганщины, когда их оттуда выбьют, остается только догадываться. Минируют все: дороги, здания, мосты. Они планируют уничтожить после себя все", – отметил Гайдай.

Сколько лет уйдет на восстановление

Сергей Гайдай спрогнозировал, сколько времени нужно на восстановление Луганской области, если бы война завершилась прямо сейчас.

"Лет десять придется заниматься разминированием. Параллельно нужно где-то четыре года на восстановление всей критической инфраструктуры. И до семи лет можно восстановить Луганщину. Но что будет дальше – время покажет", – предположил он.

Что в оккупации?

В селах вдоль линии фронта оккупанты массово выгоняют местных жителей из их домов и сами туда заселяются. оккупанты пытаются "глушить" связь.

В "тылу", на территории Луганщины, оккупированной до 24 февраля, россияне выполняют быстрые ремонты детсадов, говоря жителям, что так называемая "ЛНР" восемь лет ничего не делала, а Россия делает.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Луганской области.

Так, 5 октября Гайдай сообщил об освобождении сразу шести населенных пунктов Луганщины. 6 октября, ВСУ освободили Грековку в Луганской области.

Военный аналитик Игаль Левин считает, что в рамках деоккупации Луганской области дальнейшее наступление на оккупантов украинские войска будут проводить в Сватово. Этот город открывает контроль над оперативными пространствами. По оценкам советника Офиса президента Алексея Арестовича, у ВСУ есть все шансы одержать победу в Сватово.