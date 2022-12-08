Планируются провокации: оккупанты стянули "Грады" на ЗАЭС и поставили их у хранилища ядерного топлива

Российские оккупанты завезли на территорию незаконно захваченной ими Запорожской АЭС реактивные системы залпового огня "Град". Оружие оккупанты разместили у хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает "Энергоатом".

В "Энергоатоме" предупреждают, что этими установками "Град" прямо с площадки ЗАЭС оккупанты могут обстрелять города Никополь и Марганец. А энергоблоки и хранилище отработанного ядерного топлива используют как "прикрытие".

"Это оружие захватчики разместили возле энергоблока № 6, непосредственно рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некоторые "защитные сооружения" в тайном режиме, нарушая все условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности", — говорится в сообщении.

Компания "Энергоатом" призывает МАГАТЭ и все мировое сообщество создать зону безопасности внутри и вокруг станции с ее полной демилитаризацией и деоккупацией.

"Весь мир понимает вопиющие нарушения всех норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, используемой захватчиками для военных целей. С самого начала агрессии они размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку; заменяли территорию станции и подъездные пути к ней", - заявляет "Энергоатом".

Что происходит на ЗАЭС

Оккупационные войска РФ в марте захватили Энергодар Запорожской области и обстреляли ЗАЭС. Россияне стянули туда свою технику и разместили в машинном зале энергоблока АЭС взрывчатку и оружие.

25 августа впервые в истории из-за циничных атак армии Путина на ЗАЭС произошло ее полное отключение от энергосети. К счастью, последствий удалось избежать.

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Однако к масштабной аварии на ЗАЭС может привести пожар, взрыв или поражение снарядами, бомбами, ракетами. Пострадать может не только Украина, но и десятки стран Европы, Ближнего Востока и Азии. А последствия в случае катастрофы на ЗАЭС будут значительно серьезнее, чем во время аварии ЧАЭС.

Недавно МАГАТЭ сообщила, что на территории незаконно захваченной россиянами Запорожской АЭС в результате мощных взрывов повреждено оборудование.

Кроме того, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов предупреждает, что российская армия во время отступления может прибегнуть к терактам, в частности, к подрыву жилых массивов или Запорожской АЭС, чтобы окончательного вывести из строя станцию и спровоцировать техногенную катастрофу, обвинив Украину.

На днях спикер МИД России Мария Захарова заявила, что страна-агрессор не собирается передавать контроль над станцией любой третьей стороне в рамках соглашения о создании зоны ядерной безопасности вокруг нее.

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