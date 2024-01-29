"Плановое уничтожение": на Белгородщине дрон поразил автомобиль оккупантов из БК — какое объяснение придумала пропаганда

В ГУР добавили, что россияне за каждое совершенное против Украины преступление будут расплачиваться.

Украинские военные перехватили разговор кафиров, которые общались относительно того, как украинские военные поразили беспилотником автомобиль россиян с боекомплектом в Белгородской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

“Андрей Александрович, у нас здесь такая ситуация произошла... В Белинской посадке в военную машину с боеприпасами беспилотник сбросил... и там горит БК. Всю дорогу полиция преградила. Если сильно будет бахкать – мы будем говорить, что это плановое уничтожение боеприпасов”, — сказала одна из оккупанток.

В то же время в ГУР добавили, что россияне за каждое совершенное против Украины преступление будут расплачиваться.

Напомним, что в ГУР рассказали, как падение Ил-76 повлияло на процесс обмена пленными.

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