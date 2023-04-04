Планы Путина сорваны, оккупанты могут пойти ва-банк: эксперт о ситуации на фронте

Армия России не смогла взять под контроль весь Донбасс в установленный президентом РФ Владимиром Путиным срок, и теперь оккупанты будут сосредоточивать усилия на трех задачах. В частности, россияне могут попытаться "пойти ва-банк", расширив линию фронта.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

Как отметил Мусиенко, оккупанты не смогли выполнить план по захвату всей Донецкой области до 31 марта, и теперь враг "будет сосредотачиваться на двух-трех вещах".

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"Первая – тактические вещи. Они будут продолжать наступать там, где думают достичь каких-то успехов. Это Авдеевка, Бахмут, Угледар, где возобновились штурмовые действия", – рассказал он.

На Лиманском направлении, по словам эксперта, вектор российских атак несколько изменился:

"Заблокировали продвижение российских войск непосредственно на Лиман, теперь они пытаются обходить, с одной стороны через Белогоровку, с другой – расширяя плацдарм к западу от Сватового и оттесняя наши линии обороны".

Мусиенко объяснил, что оккупанты стремятся продемонстрировать хоть какой-то результат своего "большого наступления".

"Второе — они не оставят попыток пойти ва-банк, рискнуть и несколько расширить линию фронта за счет Запорожского направления. Возле Великой Новоселки к западу от Угледара фиксируется концентрация войск. Эта опция не имеет военной цели, но они рассчитывают растягивать наши силы", — говорит он.

Третий аспект, по словам эксперта, состоит в том, что враг концентрируется на подготовке к обороне:

"Это тоже заметно, что делает враг по всей линии фронта, и на юге, и на востоке. Они укрепляют линии обороны, понимая, что для них может наступить момент, когда они не в силах будут продолжать интенсивные атаки и вынуждены будут перейти к обороне".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, армия России продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где речь шла о подготовке к освобождению всех оккупированных территорий Украины.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прогнозирует, что ВСУ могут провести контратаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но существенно отодвинуть войска РФ можно только за счет полномасштабного контрнаступления.

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