"Планы Кремля сломаны": Резников сообщил, что Украина выиграла первое сражение за Киев

Несмотря на отражение первой волны вторжения, есть риск, что она может оказаться не последней.
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что российские оккупанты потерпели поражение под Киевом и регион освобожден от врага. Путинские армейцы отступают, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов.
Об этом он написал в Facebook.
"После 39 дней отпора полномасштабной российской интервенции многие из нас с облегчением воспринимают хорошие новости. Российские оккупанты потерпели поражение под Киевом. Первый бой за столицу украинские защитники и защитницы выиграли. Киевщина освобождена от врагов. Он также отступает и изменить направление ударов. Это безоговорочное свидетельство, что планы Кремля сломаны", — заявил глава Минобороны.
В то же время, по его словам, несмотря на отражение первой волны вторжения есть риск, что она может быть не последней. Кроме того, придется сделать еще многое, чтобы быть готовыми к любым сценариям.
"Враг убегает, хоть и имеет больше техники. У него просто нет таких людей, как у нас. Вся Украина сегодня закаляется в бою. И обязательно победит. Слава Украине!", — подытожил Резников.
Напомним, ранее Байден заявил, что Украина никогда не обернется победой для Путина.
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