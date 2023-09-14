"Планы не совпадают с реальностью": в ГУР рассказали, какая на самом деле ситуация в РФ с производством "Шахедов"

Россияне хотят масштабно производить дроны-камикадзе "Shahed" в РФ, однако их желания не совпадают с реальностью.

В планах в России к лету 2025 года собрать 6 тысяч дронов-камикадзе. Однако РФ так и не смогла наладить собственное производство, поэтому продолжает быть зависимой от поставок дронов-камикадзе иранского производства Shahed из Тегерана.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал в комментарии "Фокусу".

"Сейчас зависимость России от поставок из Ирана остается критической. Они двигаются в сторону отладки собственного производства. И такое производство уже есть, в основном речь идет о крупноузловой сборке. Количество невысокое — около 30 единиц в месяц. Они планируют выйти на высокие показатели, но пока что планы с реальностью не совпадают", — говорит Юсов.

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В СМИ ранее сообщалось, что западные страны ведут переговоры с Тегераном по нескольким направлениям, чтобы остановить его сотрудничество с РФ. В частности, по информации американских медиа, США предлагают даже возможное ослабление санкций в обмен на прекращение поставок ударных дронов и комплектующих для ВС РФ. Рано или поздно Тегеран может прекратить сотрудничество с Россией по этому направлению. И тогда страна-агрессор столкнется с серьезной проблемой, говорит Юсов.

"Это значительно повлияет на возможности страны-агрессора. Но в то же время РФ работает над локализацией [комплектующих]. И уже в сбитых образцах оказываются элементы российского производства", — сообщает Юсов.

Чем "шахеды" российского производства отличаются от иранских

Россия начала использовать аналоги иранских ударных дронов "шахед" собственного производства для ударов по украинским городам. Но, по словам Натальи Гуменюк, пока не очень удачно.

Дроны-камикадзе, изготовленные в России более вялые. Возможно, им не хватает мощности, возможно, в РФ не докладывают в них боезапас, чтобы дрон был легче.

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