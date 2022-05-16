Планы провалились: Блинкен рассказал, как Путин своими действиями только укрепил Украину и НАТО

Планы провалились: Блинкен рассказал, как Путин своими действиями только укрепил Украину и НАТО

Итог войны, развязанной диктатором Путиным, является противоположным его ожиданиям.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен убежден, что все надежды российского диктатора Владимира Путина, которые он возлагал на нападение на Украину, провалились. В то же время в том, что Украина сможет защитить свою независимость, Блинкен не сомневается.

Об этом Энтони Блинкен написал в Twitter.

Госсекретарь США отметил, что Путин начал полномасштабную войну, потому что хотел ликвидировать Украину и посеять раздор внутри НАТО, но ему ничего из этого не удалось. Напротив, он получил обратный результат.

"Президент Путин начал эту жестокую и неспровоцированную войну, думая, что сможет ликвидировать Украину как независимую страну и разделить НАТО. В то же время он лишь укрепил суверенитет и независимость Украины. НАТО сильнее, состоятельнее, единее, чем когда-либо", — подчеркнул государственный секретарь США. .

Блинкен подчеркнул, что уверен в том, что Украина выдержит войну. В свою очередь США будут всячески поддерживать Украину, защищая таким образом "принципы суверенитета и независимости, которые являются основой глобального мира и безопасности".

"Мы знаем, что суверенная и независимая Украина выдержит", – заявил Энтони Блинкен.

Напомним, генсек НАТО заявил, что "Украина может выиграть эту войну".

Как сообщалось, экскомандующий НАТО заявил, что Россия признает реальную угрозу своей капитуляции.

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