Планы Путина по оккупации территорий Украины за 60 дней оценил эксперт: в каком состоянии армия

Президент России Владимир Путин и война против Украины / © ТСН.ua

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Военный эксперт, главный редактор издания Defence Express Иван Киричевский оценил способности российской армии по оккупации территорий Украины до административных границ в течение 60 дней, о чем президент РФ Владимир Путин якобы заявил президенту США Дональду Трампу.

Об этом Киричевский рассказал в интервью изданию OBOZ.UA.

«Прежде чем угрожать новым наступлением, россиянам стоило бы ответить на вопрос, закончили ли они старый. И с каким результатом», — отметил военный эксперт.

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Он успокоил, что учитывая нынешнюю ситуацию на фронте, нельзя сказать о том, что оккупанты «все захватят».

«Откровенно говоря, с одной стороны, в летний сезон на фронте есть определенная ситуация позиционного тупика — россияне не получают ожидаемого стремительного движения вперед. Поэтому говорить о том, что россияне все захватят, не приходится. С другой стороны, у нас тоже нет значительных оборонительных мощностей, которые бы позволили выйти на что-то вроде повторения Курской операции», — описал ситуацию главред Defence Express.

В то же время, отметил он, даже туда, куда не сможет добраться нога российского военного, могут добраться вражеские авиабомбы, которые методично уничтожают прифронтовую инфраструктуру и создают Украине определенные проблемы.

По словам Киричесвкого, россияне не могут проводить какое-то новое наступление, потому что перед этим они не брали оперативную паузу для восстановления сил.

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«Из истории войн известно, что обычно сторона, которая нападает, или сторона, которая обороняется, проводит определенную операцию, получает или не получает желаемый результат и берет оперативную паузу для восстановления сил. Однако россияне оперативной паузы как таковой не брали. Поэтому говорить, что у них там какое-то новое наступление, не приходится», — объяснил эксперт.

Он сообщил, что на некоторых направлениях фронта ситуация остается неизменной в течение нескольких месяцев. Главред Defence Express напомнил, что еще перед осенью 2024 года было «слишком много истерик» относительно того, что враг может выйти админграницу Днепропетровской области; что в течение осени захватит Покровск и Торецк — «и нам всем крышка». Однако на данный момент намерения россиян не приблизились к реализации.

«Поэтому в целом такая ситуация выглядит, как крылатая фраза из сериала «Чернобыль» от HBO: not great, not terrible. Говорить о том, что у них прекрасно идут дела, не приходится, но сказать, что там ужасно, также нельзя», — резюмировал Киричевский.

Напомним, недавно издание Bild написало, что Россия якобы готовит новое масштабное наступление на вторую половину лета. Однако в украинском ЦПД это опровергли, объяснив, что оккупанты пытаются наступать в целом еще с прошлого года, но «новых наступлений» как таковых нет.

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В свою очередь Axios со ссылкой на источники проинформировало, что Путин во время телефонного разговора с Трампом 3 июля заявил ему, что в течение следующих 60 дней планирует активизировать усилия по захвату украинских территорий до админграниц, где Россия уже имеет значительное присутствие.