Планы Путина по продолжению войны зависят от двух вещей: Портников сообщил, от каких именно

Какие-либо прогнозы относительно войны упираются не в то, о чем Путин договорится с Трампом, а в том, сколько сил есть у Путина, а также что будет делать Трамп, если убедится, что Путин не собирается с ним договариваться.

Для российского диктатора Владимира Путина в продолжении войны против Украины ключевым является состояние российской экономики и армии РФ.

Об этом рассказал журналист и публицист Виталий Портников в эфире " Эспрессо ".

"Планы Путина по продолжению войны могут быть связаны с двумя вещами. Первое – состояние экономики страны. Говорить, что война в 2025 году не закончится, – правильно только тогда, если считать, что в России будет все замечательно с экономикой. Говорить, что война может продолжаться еще много лет, – правильно в том случае, если у Путина" в то, о чем Путин договорится с Трампом, а в том, сколько сил есть у Путина, а также что будет делать Трамп, если убедится, что Путин не собирается с ним договариваться. Если Трамп будет придерживаться санкций, которые ввела администрация Байдена, это уже будет разрушительным для российской экономики", – отметил он.

По словам Портникова, 10% российской нефтепереработки обезврежены украинскими атаками, что является огромными потерями для РФ. Российская железная дорога не справляется с перевозкой нефти, уже зафрахтованной покупателями, так как большая часть грузовой железной дороги РФ сейчас ориентирована на российско-украинский фронт. И этот коллапс нарастает с каждым месяцем войны.

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"Россия сейчас производит большое количество нефти, но не может ее продать из-за санкций против танкеров. Вчера, 14 февраля, российская делегация была в Индии и уговаривала индусов купить нефть из тех танкеров, которые находятся под санкциями США. Индусы сказали им: "Ни за какие деньги мы такого не будем переезжать. Также огромное количество нефти, которую не может продать. Это означает, что России придется в ближайшие шесть месяцев закрывать скважины, уменьшать добычу нефти и ее переработку. И это только о нефти я сказал, а есть еще вопросы газа, тарифов на металлы. Ведь все пошлины, которые вводит Трамп, дают о себе знать не только для нас, Европы, но и для российской металлургии – также серьезный удар", – рассказал журналист.

Портников резюмировал, что важен вопрос, ответа на который у него нет, – насколько российская экономика справится со всеми этими проблемами.

Ранее Келлог объяснил, на что должен пойти Путин, чтобы прекратилась война.

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