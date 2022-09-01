Планы Путина снова провалились: в РФ назвали новый дедлайн для полной оккупации Донецкой области

Из-за многочисленных поражений армия России вынуждена снова изменить планы относительно полной оккупации Донецкой области. Теперь российские военные планируют захватить регион до 15 сентября.

Заметим, согласно предварительным планам, оккупанты должны были выйти на административные границы Донецкой области до конца августа, но не смогли благодаря ВСУ.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

"Русские военные продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать условия для возобновления наступления. Так, оккупанты в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина относительно выхода на административные границы Донецкой области до 15 сентября", – заявил он.

Напомним, по данным Генштаба, в Беларуси планируют военные учения, на которых могут провести тренировки по захвату территорий. В частности, части приграничных областей Украины. В учениях примут участие российские военные и бойцы стран ОДКБ.

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