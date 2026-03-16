Планы РФ на Запорожье проваливаются: ВСУ укрепили позиции и уничтожают полки оккупантов

Украинский военный на фронте

Силы обороны Украины смогли улучшить тактическое положение на Запорожском направлении благодаря слаженной работе подразделений. Российские войска не остановились, но украинские защитники увеличили свои возможности и теперь могут эффективнее уничтожать вражескую логистику.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады «Дикое Поле» Александр Курбатов, сообщает «Еспресо».

Ситуация на Запорожском направлении

Украинские военные продолжают сдерживать российские силы на направлении к Запорожью.

«Мы защищаем город Запорожье, который враг поставил себе цель захватить. Еще прошлым летом он обещал подойти вплотную и имел большие планы, но они не сработали. Нам удалось остановить противника благодаря тому, что сейчас смежно с нами действуют несколько подразделений — очень эффективно и слаженно. В результате совместной работы мы смогли улучшить свое положение и значительно укрепить позиции«, — рассказал Курбатов.

Тактика врага на Запорожском направлении

По его словам, российские войска сейчас применяют другую тактику — без масштабных штурмов и массового использования техники. Вместо этого они пытаются действовать малыми группами, продвигаясь вдоль береговой линии. Речь идет о территории бывшего водохранилища, где местность заросла ивой и густыми кустарниками, что создает сложные условия, похожие на «джунгли». Именно этот природный ландшафт оккупанты пытаются использовать для скрытого продвижения. Некоторое время такая тактика давала им определенные результаты.

«Сейчас эта вражеская тактика менее эффективна, потому что мы в определенной степени научились этому противодействовать. Однако, несмотря на большие потери, они продолжали пытаться продвигаться дальше. Речь идет уже об уничтожении нескольких полков противника. В то же время нельзя сказать, что они остановились. Вопрос в том, что мы увеличили свои возможности и теперь можем эффективнее уничтожать их логистику. И это положительно сказывается на ситуации на линии фронта», — пояснил начальник управления коммуникаций бригады «Дикое Поле».

Боевые действия в Запорожской области — последние новости

Напомним, накануне спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что на Александровском направлении (Запорожская область) ВСУ заблокировали продвижение оккупантов и лишили их наступательного потенциала из-за больших потерь. На отдельных участках украинские военные перехватили инициативу, проводят контратаки и заставляют врага обороняться, уже восстановив контроль над более 400 кв. км территории.

15 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что посетил подразделения на Запорожском направлении, где враг сосредоточил значительные силы, считая этот отрезок приоритетным. Самая высокая интенсивность наступательных действий зафиксирована в районе Гуляйполя: по данным Генштаба, только за сутки там произошло 18 вражеских атак вблизи семи населенных пунктов.